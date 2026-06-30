В Зеленоградске ремонтируют старинную виллу

В советское время крышу одной из половин здания, именно той, где на фронтоне сохранилась историческая надпись названия виллы «Waldesrand», перестроили. В ходе ремонта подняли эту часть крыши до общего уровня, сделали ее эксплуатируемой. В планах заменить овальное окно.