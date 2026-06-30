В Зеленоградске ремонтируют старинную виллу

В Зеленоградске ремонтируют крышу дома 1910 года постройки. Речь идет о здании № 52 на улице Московской, это бывшая вилла Вальдесранд, название которой переводится как «Опушка леса», сообщает Фонд капремонта Калининградской области.
В советское время крышу одной из половин здания, именно той, где на фронтоне сохранилась историческая надпись названия виллы «Waldesrand», перестроили. В ходе ремонта подняли эту часть крыши до общего уровня, сделали ее эксплуатируемой. В планах заменить овальное окно.
Интересно, что крышу дома, который, как выразились в Фонде, является архитектурной достопримечательностью города, покрывают керамикой.
«Возвращаем дому его исторический облик: кровлю покрываем керамической черепицей, и в завершение установим резные ветровые доски — один из узнаваемых элементов архитектурного наследия и культурного кода Зеленоградска», — говорят в Фонде.
При этом в Калининграде со старинных домов историческую черепицу продолжают снимать, ее просто уничтожают, крыши лишаются своего облика, а целые районы города — былого очарования.