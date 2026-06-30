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Сильный ветер повалил сразу 122 дерева в одном белорусском городе

МЧС сказало про 122 поваленных дерева из-за сильного ветра.

Источник: Комсомольская правда

Сильный ветер повалил сразу 122 дерева в Бобруйске и Бобруйском районе. Подробности приводит Могилевское областное управление МЧС.

В понедельник, 29 июня, шквалистый ветер порывами до 22 метров в секунду в городе и районе повалил 122 дерева. Кроме того, были повреждены крыши двух объектов и 12 единиц техники.

Упавшие в результате ветра деревья повредили остекление в магазине, 11 легковых автомобилей. Вместе с тем еще одно авто было повреждено упавшим листом шифера.

Сильный ветер повалил сразу 122 дерева в Бобруйске и Бобруйском районе. Фото: mogilev.mchs.gov.by.

Спасатели 42 раза выезжали на уборку 102 упавших деревьев, а еще 20 убрали другие службы и собственники.

Ранее в Гомельской и Могилевской областях непогода привела к обрушению телятника, падению деревьев, повреждению авто и обрывам электричества.

Кстати, Белгидромет предупредил о резкой смене погоды в Беларуси после аномальной жары.

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