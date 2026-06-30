Силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости. БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах», — написал он в Telegram-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил губернатор.
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