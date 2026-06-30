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В Назрани благоустроят сквер на улице Московской

На территории специалисты обустроят новые тротуары, высадят растения и установят малые архитектурные формы.

Благоустройство сквера на улице Московской проводят в Назрани Республики Ингушетии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

На территории общественного пространства специалисты обустроят новые тротуары, высадят растения и установят малые архитектурные формы. Также глава города Руслан Оздоев поручил отремонтировать детскую площадку, расположенную рядом со сквером, и обновить дорожное полотно на прилегающем участке. Планируется, что работы продолжат в следующем году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.