«Кронверк» начал разработку проекта комплексного развития территорий в Новинках

Девелопер планирует начать осваивать площадку в конце 2026 — начале 2027 года, отмечается в сообщении. Сейчас идет проектирование полного цикла с разработкой мастер-плана. В рамках КРТ в Новинках построят шесть детских садов, три школы, пожарное депо, детскую поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. За счет бюджетных средств уже построены школа, детский сад и взрослая поликлиника, уточнили в правительстве. Остальную инфраструктуру обеспечит инвестор и передаст ее в областную и муниципальную собственность.