Приставы обманом проникли в дом волгоградца и арестовали его имущество

«Судебные приставы не раз выезжали по адресу регистрации волгоградца. Но попасть на территорию коттеджа им не удавалось, пока они не увидели на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче жилья посуточно для проведения праздничных мероприятий», — рассказывает представитель ГУ ФССП по Волгоградской области Анна Шлыкова.