Приставы обманом проникли в дом волгоградца и арестовали его имущество

Отец, отказывающийся содержать своих троих детей, попал в поле зрения приставов Кировского района Волгограда. Средства на банковских счетах он не хранил, имущество утаивал. Сумма долга составила около 370 тысяч рублей.
«Судебные приставы не раз выезжали по адресу регистрации волгоградца. Но попасть на территорию коттеджа им не удавалось, пока они не увидели на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче жилья посуточно для проведения праздничных мероприятий», — рассказывает представитель ГУ ФССП по Волгоградской области Анна Шлыкова.
Сотрудники ведомства обратились за помощью к знакомым. Те под видом желающих арендовать коттедж смогли проникнуть на его территорию якобы для осмотра. За ними следом вошли приставы и арестовали принадлежащее владельцу оборудование — колонки, диско-шар, несколько телевизоров и другое.
Если горе-отец не выплатит алименты, имущество продадут с торгов, а средства передадут детям.
Ранее сообщалось, что волгоградец выплатил 400 тысяч рублей алиментов трёхлетней дочери после 10 суток ареста.