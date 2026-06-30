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Воспитанники соцучреждений Калининградской области проходят стажировки по профориентационным проектам

В Калининградской области продолжаются профориентационные проекты для воспитанников социальных учреждений.

Источник: Kaliningradnews

В 2026 году участниками программ «Включайся и будь успешен!» и «Архитекторы будущего» стали 133 человека. Ребята из центров «Надежда», «Наш дом», «Колосок», социального приюта «Берег надежды» и других учреждений проходят стажировки в организациях региона и посещают экскурсии на предприятиях.

В июне воспитанники попробовали себя в Городской детской стоматологической поликлинике, салоне красоты, садовом центре, гостинице и других организациях.

Директор центра «Надежда» Елена Синицина отметила, что профориентация открывает перспективы для молодых людей, которым трудно сделать шаг во взрослую жизнь. Ежегодно число площадок для стажировок расширяют, подбирают новые направления.

В течение года ребята знакомятся с профессиями полицейского, парикмахера, специалиста нефтехимии, кинолога, пожарного, спасателя, библиотекаря. Например, воспитанница центра «Надежда» Елизавета С. после посещения музея «Фридландские ворота» решила попробовать себя в культуре.

До конца лета планируется 29 стажировок в Калининграде и 25 — в Зеленоградске, Багратионовске, Правдинске, Советске, Черняховске и Немане.

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