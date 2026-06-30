Воспитанники соцучреждений Калининградской области проходят стажировки по профориентационным проектам

В 2026 году участниками программ «Включайся и будь успешен!» и «Архитекторы будущего» стали 133 человека. Ребята из центров «Надежда», «Наш дом», «Колосок», социального приюта «Берег надежды» и других учреждений проходят стажировки в организациях региона и посещают экскурсии на предприятиях.