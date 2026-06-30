На 81-летнего водителя в Калининграде завели дело за наезд на двух пешеходов

отношении 81-летнего водителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем тяжкий вред здоровью человека. Авария произошла 7 декабря 2025 года на улице Кутузова.
Пенсионер за рулём Hyundai совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 69-летняя женщина получила серьёзные травмы и была госпитализирована. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ.
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Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше