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На 81-летнего водителя в Калининграде завели дело за наезд на двух пешеходов

Следователи ОМВД по Центральному району Калининграда возбудили уголовное дело в.

отношении 81-летнего водителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем тяжкий вред здоровью человека. Авария произошла 7 декабря 2025 года на улице Кутузова.

Пенсионер за рулём Hyundai совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 69-летняя женщина получила серьёзные травмы и была госпитализирована. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

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