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В Калининградской области побит температурный рекорд — +36 градусов

28 июня в Калининградской области был побит многолетний температурный рекорд. В.

Источник: Kaliningradnews

городе Мамоново метеостанция зафиксировала температуру +36 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Калининграде в этот же день воздух прогрелся до +34,4 градуса — это стало не только новым суточным максимумом, но и абсолютным рекордом для июня, побив предыдущий показатель 2019 года.

Наиболее высокая температура была зафиксирована в посёлке Железнодорожный, где столбики термометров поднялись до отметки +35,7 градуса. Примечательно, что в десятку самых жарких точек России в этот день вошли сразу несколько населённых пунктов Калининградской области.

По прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 29 июня, жара начнёт спадать, и дневная температура не превысит +25…+30 градусов.

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