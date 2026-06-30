В Калининградской области побит температурный рекорд — +36 градусов

городе Мамоново метеостанция зафиксировала температуру +36 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
В Калининграде в этот же день воздух прогрелся до +34,4 градуса — это стало не только новым суточным максимумом, но и абсолютным рекордом для июня, побив предыдущий показатель 2019 года.
Наиболее высокая температура была зафиксирована в посёлке Железнодорожный, где столбики термометров поднялись до отметки +35,7 градуса. Примечательно, что в десятку самых жарких точек России в этот день вошли сразу несколько населённых пунктов Калининградской области.
По прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 29 июня, жара начнёт спадать, и дневная температура не превысит +25…+30 градусов.