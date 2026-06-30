В Приангарье обновят еще один участок трассы Братск — Усть-Илимск

Еще один участок дороги Братск — Усть-Илимск отремонтируют в Усть-Илимском районе Иркутской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы проводят на отрезке с 139 по 150 км между селом Подъеланка и поселком Эдучанка. Специалисты уже заменили слабые пучинистые грунты, провели планировку обочин и уложили выравнивающий слой покрытия.
«Этот участок находится в активной фазе ремонта. Сейчас основа под будущее асфальтовое покрытие уже подготовлена, что позволит нам скоро приступить к укладке асфальта», — сказал директор дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Петр Демидов.
Кроме укладки нового асфальта на трассе отремонтируют примыкания к местным дорогам, установят барьерное ограждение и 60 дорожных знаков. В конце нанесут разметку на проезжую часть. Завершить работы на данном отрезке планируется до конца текущего года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.