В библиотеке чеченской станицы Ассиновской открылась эковыставка

В экспозиции собраны издания, которые подскажут читателям, как сохранить родную землю: растения, животных, чистоту рек и воздуха. Посетители увидят книги о том, что такое экология и почему она так важна, Красную книгу Чеченской Республики и России с описанием редких и исчезающих видов животных и растений. Также на выставке можно найти издания о методах борьбы с загрязнением окружающей среды, практические пособия по экологичному образу жизни, сортировке отходов и сохранению природных ресурсов, энциклопедии о природе для детей и взрослых. Экспозиция будет открыта до конца июля.