В библиотеке чеченской станицы Ассиновской открылась эковыставка

Экологическая книжная выставка «Будь природе другом» открылась в библиотеке станицы Ассиновской Чеченской Республики при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
В экспозиции собраны издания, которые подскажут читателям, как сохранить родную землю: растения, животных, чистоту рек и воздуха. Посетители увидят книги о том, что такое экология и почему она так важна, Красную книгу Чеченской Республики и России с описанием редких и исчезающих видов животных и растений. Также на выставке можно найти издания о методах борьбы с загрязнением окружающей среды, практические пособия по экологичному образу жизни, сортировке отходов и сохранению природных ресурсов, энциклопедии о природе для детей и взрослых. Экспозиция будет открыта до конца июля.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.