Поражает мужчин и женщин любого возраста: что такое плоскоклеточный рак кожи

Неороговевающий. Развивается быстро, агрессивен, рано прорастает в окружающие ткани. Опухоль мягкая, «мясистая», выглядит как пятно или узел. На поверхности — бурая язва с коркой, которая кровоточит при прикосновении. Чешуек нет. Лимфоузлы поражаются раньше, чем при ороговевающем типе.