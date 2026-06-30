Глава Прикамья выдал будущим медикам и педагогам дипломы об окончании обучения

Глава региона поздравил молодых специалистов с окончанием обучения, вручил им дипломы и сертификаты, подтверждающие право на получение региональных мер поддержки для медицинских работников. По словам Дмитрия Махонина, профессия медика требует не только знаний, но и искреннего желания помогать людям. Он выразил уверенность, что выпускники внесут вклад в развитие системы здравоохранения Прикамья, и пожелал им успешной карьеры, крепкого здоровья и благополучия.