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Утром 30 июня БПЛА уничтожили в двух районах Ростовской области

Губернатор сообщил о воздушной атаке в Миллеровском и Чертковском районах Дона.

Источник: Комсомольская правда

Утром 30 июня в Ростовской области отразили воздушную атаку. Обновленную оперативную информацию опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

— В ходе отражения воздушной атаки БПЛА уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Ситуация будет уточняться.

Напомним, в ночь на 30 июня в Ростовской области уничтожили более 60 БПЛА. Атаке подверглись города Гуково и Таганрог, а также Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.

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