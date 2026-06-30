Частные инвестиции в Ростовской области сократились на 5%

Объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в Ростовской области по итогам 2025 года сократился почти на 5%. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год», имеющемся в распоряжении «Ъ-Ростов».