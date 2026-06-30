В Зеленоградском округе впервые собрали жимолость на новой плантации

Ягодное хозяйство Марии Швыряевой расположно в районе посёлка Гусевка. «Ещё осенью 2025 года предпринимателем были высажены многолетние ягодные насаждения жимолости и ирги российских сортов на общей площади 3,86 гектара. Растения вступят в период плодоношения через два года, тогда и начнётся полноценный обильный сбор ягод», — говорится в публикации.