В Зеленоградском округе впервые собрали жимолость на новой плантации

В Зеленоградском округе собрали первые 10 килограммов сигнального урожая жимолости. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Ягодное хозяйство Марии Швыряевой расположно в районе посёлка Гусевка. «Ещё осенью 2025 года предпринимателем были высажены многолетние ягодные насаждения жимолости и ирги российских сортов на общей площади 3,86 гектара. Растения вступят в период плодоношения через два года, тогда и начнётся полноценный обильный сбор ягод», — говорится в публикации.
Ранее сообщали, что для формирования многолетних посадок использовали саженцы российских сортов жимолости, включающие 21 разновидность и 2 сорта ирги. Общее количество высаженных саженцев составило более 12 500 штук.
В Калининградской области работает более десяти крупных производителей плодоовощной продукции. Масштабные плантации расположены в Черняховском, Гурьевском, Полесском и Зеленоградском округах. В регионе также выращивают облепиху, голубику, малину, чёрную смородину, сливу, вишню, черешню, и другие виды. Из них делают соки, варенья и полуфабрикаты.