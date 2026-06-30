В Арсеньеве Приморского края благоустроят парк и сквер

Благоустройство парка «Восток» и сквера «Солнышко» проведут в городе Арсеньеве Приморского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.
В парке специалисты уже монтируют мост через реку Дачную и обустраивают пешеходные дорожки. А в сквере к концу июля планируется сделать дорожки, установить лавочки и урны.
Напомним, что ранее парк построили в городе Большой Камень. На площади 1,2 га специалисты высадили кустарники и цветы, проложили безопасные пешеходные дорожки, установили освещение и видеонаблюдение, а также оборудовали дренажные системы и инженерные коммуникации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.