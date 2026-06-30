В выставке BEE-TOGETHER.RU приняли участие 5 компаний Карачаево-Черкесии

Пять компаний Карачаево-Черкесии приняли участие в международной выставке BEE-TOGETHER.RU при поддержке центра «Мой Бизнес». Он действует в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.
Свою продукцию представили производители головных уборов «Адель», «АКБА», Bokka, трикотажных изделий Faritex и предприятие по пошиву одежды «ТАМАША». На мероприятии они наладили деловые контакты с потенциальными заказчиками из различных регионов России.
Отметим, что BEE-TOGETHER.RU — это специализированная бизнес-платформа для прямых переговоров между брендами и фабриками легкой промышленности, где создаются эффективные условия для поиска партнеров и заключения новых контрактов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.