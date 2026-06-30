В Хабаровском крае нанайцы устроили турнир с томяном и чакпаном

В Хабаровском крае в нанайском селе Кондон прошли соревнования по национальным видам спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участниками стали представители коренных малочисленных народов Севера.
Гости праздника соревновались в гребле на традиционных лодках и оморочках, стрельбе из лука, метании тяжестей, перетягивании каната и национальных играх. Особый интерес вызвали тройной прыжок «Томян» и командная игра «Чакпан», давшие название всему турниру.
Для детей организовали эстафету «Чу маси», что в переводе означает «Самый сильный». Команды «Амба» и «Мапа» также прошли испытания, связанные с традициями охоты и быта нанайского народа.
Победителем соревнований стала команда пожарной части № 31, второе и третье места разделили молодёжь Кондона и школьники села. На берегу реки Девятка для участников приготовили национальные угощения — нанайскую уху, лепёшки и ягодный морс.
В краевом правительстве отмечают, что в 2026 году в регионе запланировано 39 массовых мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера.