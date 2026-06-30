В Хабаровском крае нанайцы устроили турнир с томяном и чакпаном

Гости праздника соревновались в гребле на традиционных лодках и оморочках, стрельбе из лука, метании тяжестей, перетягивании каната и национальных играх. Особый интерес вызвали тройной прыжок «Томян» и командная игра «Чакпан», давшие название всему турниру.