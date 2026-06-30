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В Хабаровском крае нанайцы устроили турнир с томяном и чакпаном

Национальные соревнования собрали жителей и гостей села Кондон в Солнечном районе.

В Хабаровском крае в нанайском селе Кондон прошли соревнования по национальным видам спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участниками стали представители коренных малочисленных народов Севера.

Гости праздника соревновались в гребле на традиционных лодках и оморочках, стрельбе из лука, метании тяжестей, перетягивании каната и национальных играх. Особый интерес вызвали тройной прыжок «Томян» и командная игра «Чакпан», давшие название всему турниру.

Для детей организовали эстафету «Чу маси», что в переводе означает «Самый сильный». Команды «Амба» и «Мапа» также прошли испытания, связанные с традициями охоты и быта нанайского народа.

Победителем соревнований стала команда пожарной части № 31, второе и третье места разделили молодёжь Кондона и школьники села. На берегу реки Девятка для участников приготовили национальные угощения — нанайскую уху, лепёшки и ягодный морс.

В краевом правительстве отмечают, что в 2026 году в регионе запланировано 39 массовых мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера.