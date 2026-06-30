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В аэропорту Махачкалы встретили первый рейс из Аммана

В будущем по маршруту организуют регулярное авиасообщение.

Первый рейс самолета, выполнявшего полет по маршруту Амман — Махачкала — Амман, встретили в аэропорту Махачкалы. Это стало возможным благодаря проводимой реконструкции авиагавани при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.

Пока что самолеты из Аммана и обратно будут летать в формате чартерной программы. В перспективе планируется организовать регулярное авиасообщение.

При этом реконструкция аэропорта продолжается. Там строят взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км. Также планируется расширить перрон, увеличить количество мест стоянок воздушных судов до 16, модернизировать инженерную инфраструктуру, светосигнальное оборудование и другие системы аэропорта.

Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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