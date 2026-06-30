Ольга Краснова: Наша задача, чтобы каждый человек, кто выбрал своим делом сферу здравоохранения, остался в профессии

«Сегодня у нас доверительная встреча, — подчеркнула Ольга Краснова, обращаясь к участникам круглого стола, среди которых были: Яна Белянина — фельдшер из Гурьевской ЦРБ, врач общей практики Зеленоградской ЦРБ Игорь Дюков, заведующий оториноларингологического отделения ЦГКБ Александр Драй, стоматолог-хирург Руслан Салманов из городской стоматологической поликлиники, а также врач-психиатр городской поликлиники Андрей Мертенс. — Для нас важно собрать, а затем внедрить ряд эффективных решений, по развитию здравоохранения начиная от самой мотивации врачей и заканчивая инфраструктурой — условиями работы, оборудованием и так далее. При этом мы хотим видеть системный подход в этом вопросе, чтобы действительно улучшить качество оказания медицинской помощи населению Калининградской области. — Поэтому так важно услышать непосредственно тех, кто работает в этой системе и понимает, где действительно всё хорошо, а где ещё необходимо исправить ситуацию».