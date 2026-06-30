В Калининграде впервые провели двойную операцию на сердце через мини-разрез

В Калининграде в Федеральном центре высоких медицинских технологий провели сложную двойную операцию на сердце — протезирование аорты и шунтирование правой коронарной артерии одновременно — через мини-разрез. Об этом рассказали в минздраве региона.
Известно, что первыми пациентами стали трое калининградцев с жизнеугрожающим диагнозом. Кардиохирурги работали через «рабочий коридор» длиной всего 5−7 см.
«Представьте, что вам нужно починить часовой механизм, не снимая задней крышки, а работая пинцетом через крошечное отверстие», — провел аналогию главный врач ФЦВМТ Виктор Цой.
Все три операции, проведенные в июне, прошли успешно. Пациенты выписаны или готовятся к выписке, их состояние стабильное.
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