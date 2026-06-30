МУПП ЖКХ Зимовниковского района признано банкротом с долгом в 44 млн рублей

Процедура наблюдения в отношении МУПП ЖКХ Зимовниковского района была введена 26 февраля 2026 года. За четыре месяца должник не смог восстановить свою платежеспособность. В итоге временный управляющий сделал заключение о целесообразности введения в отношении должника процедуры банкротства. Его поддержали кредиторы на общем собрании.