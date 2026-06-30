Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Медведев посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.

Медведев возложил цветы в ходе церемонии прощания в Центральной клинической больнице.

Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил ранее РИА Новости источник из его окружения.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше