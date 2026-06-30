Медведев посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев возложил цветы в ходе церемонии прощания в Центральной клинической больнице.
Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил ранее РИА Новости источник из его окружения.
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