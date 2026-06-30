В Приморье прошел второй этап Кубка России по практической стрельбе

Второй этап Кубка России по практической стрельбе в дисциплине IDPA состоялся в Приморском крае, он объединил 61 спортсмена из 11 регионов страны. Проведение массовых спортивных мероприятий отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в агентстве проектного управления региона.
В турнире соревновались команды из Приморья, Хабаровского края, Сахалинской и Новосибирской областей, Бурятии и Москвы. Они выполнили 15 упражнений различной сложности, продемонстрировав не только высокий уровень владения оружием, но и способность быстро принимать решения. Ключевыми критериями стали точность, скорость и тактическая грамотность.
Председатель федерации практической стрельбы Приморского края Виктор Булычев рассказал, что практическая стрельба — это официальный вид спорта. Он требует от атлета уникального сочетания физической подготовки, психологической устойчивости и аналитического мышления.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.