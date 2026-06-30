В Красноярске 1 июля начнется ремонт Центральной набережной

1 июля в Красноярске начнется обновление Центральной набережной. Как сообщил мэр Сергей Верещагин в социальных сетях, к 400-летию города планируется провести реновацию участка в 2,5 километра.
Уже завтра подрядчик зайдет на отрезок от Коммунального моста до улицы Сурикова. После этого — на участок до здания на Дубровинского, 1и (национальный центр «Россия»).
Главная задача — привести в порядок прогулочную зону набережной. Пешеходную часть и велодорожку разделят разными покрытиями, в общественном пространстве появятся знаки и разметка. Кроме того, предполагается замена наружных светильников.
На время ремонта прогулочную зону сузят. Горожан просят учитывать временные неудобства.