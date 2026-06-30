Столичная милиция перейдет на усиленный режим работы 3 июля

«Столичная милиция переходит на несение службы по охране общественного порядка в усиленном режиме», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, для обеспечения безопасности доступ на праздничные площадки будет организован через контрольно-пропускные пункты.
Так, на площадку у Дворца спорта посетители смогут попасть через четыре КПП и 36 пунктов пропуска. Вход на концерт у стелы «Минск — город герой», который начнется в 21:00, откроют с 18:30. Здесь будут работать 16 контрольно-пропускных пунктов и 126 пунктов пропуска.
Для граждан особой категории — ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, беременных женщин, а также родителей с детьми — будут предусмотрены отдельные КПП, обозначенные оранжевыми тентами, пояснили в милиции.
В минской милиции порекомендовали приходить на праздничные мероприятия заранее, учитывать погодные условия и брать с собой питьевую воду в прозрачной таре.
Некоторые предметы и вещества будет запрещено проносить на территорию проведения праздничных мероприятий, отметили в ГУВД. Перечень запрещенного к проносу будет размещен на стендах перед каждым КПП. Если такие предметы все же обнаружатся, их можно будет оставить в камерах хранения.
Кроме того, посетителям напомнили, что вход на праздничные площадки с домашними животными, велосипедами, самокатами и другими средствами персональной мобильности не допускается.
Также в ГУВД Мингорисполкома обратили внимание, что 3 июля движение всех видов транспорта в центральной части города будет ограничено. В частности, с 18:00 до 01:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональной до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова — от улицы Даумана до улицы Тимирязева.
В ГУВД подчеркнули, что все задействованные наряды ориентированы не только на охрану общественного порядка, но и на оказание помощи жителям и гостям столицы.