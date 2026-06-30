Столичная милиция перейдет на усиленный режим работы 3 июля

Также в ГУВД Мингорисполкома обратили внимание, что 3 июля движение всех видов транспорта в центральной части города будет ограничено. В частности, с 18:00 до 01:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональной до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова — от улицы Даумана до улицы Тимирязева.