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Столичная милиция перейдет на усиленный режим работы 3 июля

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Столичная милиция 3 июля перейдет на усиленный режим работы в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

«Столичная милиция переходит на несение службы по охране общественного порядка в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, для обеспечения безопасности доступ на праздничные площадки будет организован через контрольно-пропускные пункты.

Так, на площадку у Дворца спорта посетители смогут попасть через четыре КПП и 36 пунктов пропуска. Вход на концерт у стелы «Минск — город герой», который начнется в 21:00, откроют с 18:30. Здесь будут работать 16 контрольно-пропускных пунктов и 126 пунктов пропуска.

Для граждан особой категории — ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, беременных женщин, а также родителей с детьми — будут предусмотрены отдельные КПП, обозначенные оранжевыми тентами, пояснили в милиции.

В минской милиции порекомендовали приходить на праздничные мероприятия заранее, учитывать погодные условия и брать с собой питьевую воду в прозрачной таре.

Некоторые предметы и вещества будет запрещено проносить на территорию проведения праздничных мероприятий, отметили в ГУВД. Перечень запрещенного к проносу будет размещен на стендах перед каждым КПП. Если такие предметы все же обнаружатся, их можно будет оставить в камерах хранения.

Кроме того, посетителям напомнили, что вход на праздничные площадки с домашними животными, велосипедами, самокатами и другими средствами персональной мобильности не допускается.

Также в ГУВД Мингорисполкома обратили внимание, что 3 июля движение всех видов транспорта в центральной части города будет ограничено. В частности, с 18:00 до 01:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональной до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова — от улицы Даумана до улицы Тимирязева.

В ГУВД подчеркнули, что все задействованные наряды ориентированы не только на охрану общественного порядка, но и на оказание помощи жителям и гостям столицы.