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В Хабаровском крае микрокредитную компанию наказали за давление на должника

Организация нарушила правила общения с заёмщиком при взыскании задолженности.

В Хабаровском крае микрокредитная организация привлечена к административной ответственности за нарушение прав должника, сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Поводом для проверки стало обращение жительницы, которая пожаловалась на действия кредитора после образования просроченной задолженности. Компания направляла ей сообщения через мессенджер при взыскании долга.

В ходе административного расследования установлено, что в переписке не указывались обязательные сведения о кредиторе и задолженности, а также выявлены признаки психологического давления.

Судебные приставы пришли к выводу, что организация нарушила требования законодательства о защите прав граждан при возврате просроченной задолженности. По итогам рассмотрения дела компания оштрафована.