В Хабаровском крае микрокредитную компанию наказали за давление на должника

В Хабаровском крае микрокредитная организация привлечена к административной ответственности за нарушение прав должника, сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Поводом для проверки стало обращение жительницы, которая пожаловалась на действия кредитора после образования просроченной задолженности. Компания направляла ей сообщения через мессенджер при взыскании долга.
В ходе административного расследования установлено, что в переписке не указывались обязательные сведения о кредиторе и задолженности, а также выявлены признаки психологического давления.
Судебные приставы пришли к выводу, что организация нарушила требования законодательства о защите прав граждан при возврате просроченной задолженности. По итогам рассмотрения дела компания оштрафована.