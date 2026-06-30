В Красноярске начинается обновление Центральной набережной к 400-летию города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 июля в Красноярске стартует обновление Центральной набережной. Реновация охватит участок протяженностью 2,5 километра и станет частью подготовки к 400-летию города. Об этом сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин.
Основная цель проекта — привести в порядок прогулочную зону и сделать ее более комфортной и безопасной для жителей и гостей краевого центра. В ходе работ пешеходная часть и велодорожка будут визуально разграничены за счет использования разных типов покрытия — брусчатки и асфальта. Также на набережной появятся новые дорожные знаки и разметка.
Кроме того, планируется заменить наружные светильники, что позволит улучшить освещенность территории в вечернее и ночное время. При этом существующие элементы благоустройства сохранятся: уличная мебель, детские площадки и озеленение останутся на своих местах.
Работы пройдут в несколько этапов. Сначала подрядчик приступит к обновлению участка от Коммунального моста до улицы Сурикова. Затем ремонт продолжится на отрезке до здания на улице Дубровинского, 1и, где расположен национальный центр «Россия».
В городской администрации отмечают, что Центральная набережная является одним из ключевых общественных пространств Красноярска, местом проведения городских мероприятий и отдыха горожан. В связи с этим особое внимание будет уделено соблюдению графика работ.
На время ремонта пешеходная зона будет частично сужена, поэтому жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.