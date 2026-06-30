В Красноярске начинается обновление Центральной набережной к 400-летию города

Основная цель проекта — привести в порядок прогулочную зону и сделать ее более комфортной и безопасной для жителей и гостей краевого центра. В ходе работ пешеходная часть и велодорожка будут визуально разграничены за счет использования разных типов покрытия — брусчатки и асфальта. Также на набережной появятся новые дорожные знаки и разметка.