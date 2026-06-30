В Воронежской области изменятся правила расчета тарифов ЖКХ

В Воронежской области с 1 января 2027 года изменятся правила расчета тарифов на услуги ЖКХ. В частности, расширится перечень организаций, обязанных разрабатывать инвестиционные программы. В их число попадают все концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации, предприятия, у которых износ основных средств превышает 60% либо более 10% объектов — аварийные.