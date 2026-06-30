Топ-100 лучших вузов РФ: кто вошел из Татарстана

В обновленном Национальном рейтинге университетов России за 2026 год Татарстан подтвердил статус одного из ведущих образовательных и научных центров страны. Казанский (Приволжский) федеральный университет вошел в топ-10 лучших вузов России. Высшая школа нефти в Альметьевске и другие татарстанские университеты также отметились в рейтинге.