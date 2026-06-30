Топ-100 лучших вузов РФ: кто вошел из Татарстана

Группа «Интерфакс» представила XVII Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2026 год. В верхней части списка по-прежнему остаются ведущие классические и технические вузы страны. Почти все федеральные и национальные исследовательские университеты вошли в топ-100 сводного рейтинга.
В рамках исследования в 2026 году оценили работу 395 российских университетов. В рейтинг включили все ключевые категории вузов: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, а также 133 университета, участвующих в программе «Приоритет-2030». Дополнительно проанализировали деятельность 27 негосударственных вузов.
Оценку проводили на основе данных анкет университетов, открытой информации, размещенной на их официальных сайтах, сведений Министерства науки и высшего образования РФ, а также аналитических систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».
В десятку лучших университетов страны вошли: МГУ имени М. В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, Московский физико-технический институт, НИУ ВШЭ, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Университет ИТМО, Казанский (Приволжский) федеральный университет и РУДН имени Патриса Лумумбы.
Во второй десятке рейтинга оказались МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИТУ МИСИС, Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, Томский политехнический университет, Южный федеральный университет, РАНХиГС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.
В методику НРУ-2026 внесли несколько обновлений — как количественных, так и качественных. Университеты оценивали по шести направлениям: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, а также бренд. В результате распределение вузов в общем и предметных рейтингах заметно изменилось.
В целом верхние позиции рейтинга по-прежнему занимают сильнейшие классические и технические университеты. Почти все федеральные и большинство национальных исследовательских вузов представлены в топ-100.
При этом в сравнении с НРУ-2025 зафиксированы перемещения на несколько позиций. Существенный рост показали Уфимский университет науки и технологий, Уфимский государственный нефтяной технический университет и Высшая школа нефти в Альметьевске (Татарстан).
Несколько медицинских университетов вошли в первую сотню сводного рейтинга. Среди них ПИМУ, СПбГПМУ, Башкирский государственный медицинский университет, Казанский ГМУ, а также крупнейшие медицинские вузы страны — Сеченовский и Пироговский университеты, СЗГМУ, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет и СибГМУ.
Составители рейтинга отдельно отмечают аграрные вузы. Университеты сельскохозяйственного профиля, подведомственные Минсельхозу и Минобрнауки, активно участвуют в исследовании. Также впервые начата оценка двух аграрных вузов новых территорий — Донецкой аграрной академии и Луганского аграрного университета.
В 2025 году КФУ занял в том же рейтинге 8-е место. Также отличились Казанский национальный исследовательский технологический университет (КХТИ), КНИТУ-КАИ, Казанский государственный медицинский университет, КИУ имени В. Г. Тимирясова, Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
В рейтинге лучших российских вузов Forbes за 2026 год 17-е место занял Университет Иннополис. КФУ досталось 21-е место, КГМУ — 62-е, а КГАСУ — 72-е. В таком же рейтинге за 2025 год на 48-м месте оказалась Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова.