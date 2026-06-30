Общегородской выпускной бал прошёл в Нововоронеже при поддержке атомщиков

«Не до конца осознаю, что прощаюсь со школой. Очень быстро пролетели эти 11 лет. Сегодня я получаю серебряную медаль и для меня это ценная награда, так как она досталась мне с большим трудом. Все это время меня поддерживали родители, бабушки, дедушки и, конечно же, мои друзья. Думаю, что в дальнейшем у меня все получится, без проблем поступлю в вуз», — поделился эмоциями выпускник школы № 1 г. Нововоронежа Александр Колосов.