В Минздраве Башкирии объяснили сбои в записи на ЭКГ экстренными пациентами

Кроме того, продолжительность подготовки к процедуре — снятие верхней одежды, установка электродов, обработка кожи — и время расшифровки результатов у каждого человека разные, что тоже влияет на расписание. Совокупность всех этих факторов, как отметили в Минздраве, и приводит к сдвигу времени приема у тех, кто записывался заранее.