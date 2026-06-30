Греф назвал ЕГЭ «отыгравшим свою роль»

«Учить детей сегодня нужно принципиально по-другому. Нужно ли детям пихать гигантское количество информации или вот это самое ЕГЭ… ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль. Но, если вы взрослые люди, в сфере моей компетенции, попробуете сдать ЕГЭ — я вам сочувствую. Я зачастую не только не нахожу правильного ответа, я вопроса не понимаю», — сказал Греф.
Банкир пояснил, что может предположить суть вопроса, но тогда не видит правильного ответа. По его мнению, логически найти ответ в ЕГЭ невозможно, необходимо только помнить. «Поэтому после ЕГЭ происходит reset (с англ. — перезагрузка) и все сбрасывается, мы должны научить детей думать, мы должны создавать им разнообразие контекста и развивать вот эту самую когнитивную сложность», — уверен он.
При этом Греф отметил, что ранее в школах пытались «впихнуть» в учащихся огромное количество знаний, что, по его словам, к сожалению, не изменилось и в наши дни.
«Нужно готовиться учить учиться и готовиться к тому, что всю жизнь необходимо учиться. Это не какой-то лозунг, это действительно реальность. Любые знания, фундаментальные знания остаются», — добавил он.
По мнению Грефа, в школах должны учить детей «думать», создавая разнообразие контекста, развивая когнитивную сложность, чтобы дети «могли ориентироваться в разных пространствах».
«Мы единственная страна, среди всех крупных стран, в которых не учат так называемым мягким навыкам — это то, без чего наши дети не могут существовать — принятие решений, постановка целей, управление и понимание себя, других людей и контроль своих эмоций, и через управление собственных эмоций — эмоциями других людей», — сказал Греф.
Также банкир указал, что в школах недостаточно развивают креативность детей. «Дети входят в школу в первый класс с абсолютными показателями креативности, а выходят с абсолютно убитыми показателями», — сказал он.
В июне 2024 года в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ, однако в апреле 2025 года проект был отклонен. Позднее в Рособрнадзоре заявляли, что ЕГЭ не может быть отменен из-за отсутствия подходящей замены. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что альтернативная система поступления в вузы может появиться не ранее чем через десять лет.