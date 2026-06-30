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Греф назвал ЕГЭ «отыгравшим свою роль»

Председатель совета директоров «Сбербанка» Герман Греф заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) «отыграл свою роль». Об этом он сказал на годовом собрании акционеров (ГОСА), передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Учить детей сегодня нужно принципиально по-другому. Нужно ли детям пихать гигантское количество информации или вот это самое ЕГЭ… ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль. Но, если вы взрослые люди, в сфере моей компетенции, попробуете сдать ЕГЭ — я вам сочувствую. Я зачастую не только не нахожу правильного ответа, я вопроса не понимаю», — сказал Греф.

Банкир пояснил, что может предположить суть вопроса, но тогда не видит правильного ответа. По его мнению, логически найти ответ в ЕГЭ невозможно, необходимо только помнить. «Поэтому после ЕГЭ происходит reset (с англ. — перезагрузка) и все сбрасывается, мы должны научить детей думать, мы должны создавать им разнообразие контекста и развивать вот эту самую когнитивную сложность», — уверен он.

При этом Греф отметил, что ранее в школах пытались «впихнуть» в учащихся огромное количество знаний, что, по его словам, к сожалению, не изменилось и в наши дни.

«Нужно готовиться учить учиться и готовиться к тому, что всю жизнь необходимо учиться. Это не какой-то лозунг, это действительно реальность. Любые знания, фундаментальные знания остаются», — добавил он.

По мнению Грефа, в школах должны учить детей «думать», создавая разнообразие контекста, развивая когнитивную сложность, чтобы дети «могли ориентироваться в разных пространствах».

«Мы единственная страна, среди всех крупных стран, в которых не учат так называемым мягким навыкам — это то, без чего наши дети не могут существовать — принятие решений, постановка целей, управление и понимание себя, других людей и контроль своих эмоций, и через управление собственных эмоций — эмоциями других людей», — сказал Греф.

Также банкир указал, что в школах недостаточно развивают креативность детей. «Дети входят в школу в первый класс с абсолютными показателями креативности, а выходят с абсолютно убитыми показателями», — сказал он.

В июне 2024 года в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ, однако в апреле 2025 года проект был отклонен. Позднее в Рособрнадзоре заявляли, что ЕГЭ не может быть отменен из-за отсутствия подходящей замены. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что альтернативная система поступления в вузы может появиться не ранее чем через десять лет.

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