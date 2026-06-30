Греф назвал ЕГЭ «отыгравшим свою роль»

«Учить детей сегодня нужно принципиально по-другому. Нужно ли детям пихать гигантское количество информации или вот это самое ЕГЭ… ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль. Но, если вы взрослые люди, в сфере моей компетенции, попробуете сдать ЕГЭ — я вам сочувствую. Я зачастую не только не нахожу правильного ответа, я вопроса не понимаю», — сказал Греф.