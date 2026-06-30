Средняя продолжительность жизни в Казахстане достигла 76 лет

«Средняя продолжительность жизни граждан составляет практически 76 лет. По данным Всемирного банка, Казахстан лидирует по этому показателю в регионе, что, несомненно, является значимым индикатором развития нашей страны», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента.
По словам главы государства, отечественная медицина продолжает развиваться. С 2019 года в стране построено около 1300 медицинских объектов.
Токаев отметил, что всем гражданам независимо от статуса застрахованности гарантирована базовая медицинская помощь, а также доступны высокотехнологичные медицинские услуги — от нейрохирургии до репродуктивной медицины.
«Параллельно мы создаем достойные условия труда для тех, кто посвятил себя служению обществу, конкретными действиями поднимаем престиж профессий педагога и врача. Заработная плата учителей, медиков и социальных работников планомерно повышается. За последние три года существенное увеличение окладов — от 50 до 100 процентов — получили более одного миллиона двухсот тысяч человек», — сказал президент.