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Средняя продолжительность жизни в Казахстане достигла 76 лет

Астана. 30 июня. КазТАГ — Средняя продолжительность жизни в Казахстане достигла почти 76 лет, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: КазТАГ

«Средняя продолжительность жизни граждан составляет практически 76 лет. По данным Всемирного банка, Казахстан лидирует по этому показателю в регионе, что, несомненно, является значимым индикатором развития нашей страны», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента.

По словам главы государства, отечественная медицина продолжает развиваться. С 2019 года в стране построено около 1300 медицинских объектов.

Токаев отметил, что всем гражданам независимо от статуса застрахованности гарантирована базовая медицинская помощь, а также доступны высокотехнологичные медицинские услуги — от нейрохирургии до репродуктивной медицины.

«Параллельно мы создаем достойные условия труда для тех, кто посвятил себя служению обществу, конкретными действиями поднимаем престиж профессий педагога и врача. Заработная плата учителей, медиков и социальных работников планомерно повышается. За последние три года существенное увеличение окладов — от 50 до 100 процентов — получили более одного миллиона двухсот тысяч человек», — сказал президент.