Средняя продолжительность жизни в Казахстане достигла 76 лет

«Параллельно мы создаем достойные условия труда для тех, кто посвятил себя служению обществу, конкретными действиями поднимаем престиж профессий педагога и врача. Заработная плата учителей, медиков и социальных работников планомерно повышается. За последние три года существенное увеличение окладов — от 50 до 100 процентов — получили более одного миллиона двухсот тысяч человек», — сказал президент.