Стоматолог рассказал, как справиться с чувствительностью зубов летом

«Летом холодные напитки, мороженое и другие освежающие продукты становятся привычной частью рациона. Однако резкий температурный контраст между жарой на улице и охлажденной пищей может усиливать чувствительность зубов и провоцировать микротрещины. Проблема возникает при истончении эмали под воздействием абразивной чистки и обезвоживания, которое снижает защитные свойства слюны», — сказал Коростелев NEWS.ru.