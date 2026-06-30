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Стоматолог рассказал, как справиться с чувствительностью зубов летом

Коростелев: холодные напитки и мороженое в жару повышают чувствительность зубов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Резкий перепад между жарой и холодными напитками может истончать эмаль, вызывать микротрещины и усиливать чувствительность зубов, рассказал стоматолог-ортопед, гнатолог, член отраслевой экспертизы брендов APADENT и APAGARD Александр Коростелев.

«Летом холодные напитки, мороженое и другие освежающие продукты становятся привычной частью рациона. Однако резкий температурный контраст между жарой на улице и охлажденной пищей может усиливать чувствительность зубов и провоцировать микротрещины. Проблема возникает при истончении эмали под воздействием абразивной чистки и обезвоживания, которое снижает защитные свойства слюны», — сказал Коростелев NEWS.ru.

По словам врача, с повышенной чувствительностью зубов в летний период сталкиваются более 40% взрослых. Для защиты эмали он рекомендует использовать средства с высоким содержанием фтора, кальция и гидроксиапатита — реминерализующие гели, пасты и ополаскиватели, которые помогают восстановить плотность эмали и снизить чувствительность к холоду.