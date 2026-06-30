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В Ростовской области 314 тысяч пожилых людей регулярно занимаются спортом

Они также посещают концерты, кружки по рукоделию и осваивают возможности компьютера.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Ростовской области при поддержке нацпроекта «Семья». Благодаря этому 314 тыс. граждан старшего возраста регулярно занимаются физкультурой и спортом, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Всего более половины жителей Ростовской области старше трудоспособного возраста приняли участие в образовательных, культурно-досуговых, волонтерских, спортивных, творческих мероприятиях программы. Помимо спорта, очень востребовано творческое направление. Свыше 305 тыс. пожилых человек посещают концерты и музыкальные мероприятия, театральные кружки, объединения по рукоделию и другим увлечениям.

Также по программе доступно обучение иностранным языкам, истории, литературе и многому другому. Более 80 тысяч граждан получают новые знания и навыки в области компьютерной, финансовой и правовой грамотности.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.