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В Хабаровском крае авиакомпанию оштрафовали из-за багажа с лекарствами

Пассажирка не получила вещи при пересадке на рейс в Аян.

В Хабаровском крае жительница села Аян добилась наказания для авиаперевозчика после того, как её багаж не доставили в пункт назначения, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Женщина летела по единому билету по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян. Однако во время пересадки багаж не загрузили на следующий рейс, и по прибытии пассажирка осталась без своих вещей. В сумке, по её словам, находились лекарства, которые необходимо принимать постоянно.

Проверку по обращению провела Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура. По итогам расследования в отношении авиакомпании возбудили дело об административном правонарушении за оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям.

Перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кроме того, после представления прокуратуры в аэропорту Николаевска-на-Амуре провели дополнительные занятия с сотрудниками и приняли меры для предотвращения подобных случаев в будущем.