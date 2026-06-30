В Хабаровском крае авиакомпанию оштрафовали из-за багажа с лекарствами

Женщина летела по единому билету по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян. Однако во время пересадки багаж не загрузили на следующий рейс, и по прибытии пассажирка осталась без своих вещей. В сумке, по её словам, находились лекарства, которые необходимо принимать постоянно.