Жительнице Гусева, обвиняемой в убийстве внука-младенца, добавили два эпизода мошенничества

Десять лет назад у подвального окна дома на улице Вокзальной нашли пакет с телом новорождённого мальчика — ребёнка убили. Тогда родителей установить не удалось, но в 2025-м следователи вышли на отца — мужчину, ранее отбывавшего наказание, — и мать, 17-летнюю жительницу Гусева. По версии следствия, беременность была нежелательной, и девушка скрывала её до самых родов.