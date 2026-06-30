Жительнице Гусева, обвиняемой в убийстве внука-младенца, добавили два эпизода мошенничества

В деле 47-летней жительницы Гусева, которую обвиняют в убийстве новорождённого внука в 2016 году, появились два эпизода мошенничества с микрозаймами. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СК в понедельник, 29 июня.
В 2025-м женщина обратилась в две кредитные организации и указала недостоверные сведения о месте работы и доходе. После этого ей выдали два займа по 6 тысяч рублей. Возвращать деньги, по версии следствия, она не собиралась.
Гусевчанку будут судить по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и двум эпизодам по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Свою причастность к гибели ребёнка она отрицает. На время предварительного следствия женщину заключили под стражу. Дело с утверждённым обвинением направили в суд.
Десять лет назад у подвального окна дома на улице Вокзальной нашли пакет с телом новорождённого мальчика — ребёнка убили. Тогда родителей установить не удалось, но в 2025-м следователи вышли на отца — мужчину, ранее отбывавшего наказание, — и мать, 17-летнюю жительницу Гусева. По версии следствия, беременность была нежелательной, и девушка скрывала её до самых родов.