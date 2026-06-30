Памятник Владимиру Маяковскому в Дзержинске отремонтируют в 2027 году. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в администрации города.
Постамент на площади Маяковского был установлен в 1965 году и с тех пор не ремонтировался. Из-за этого со временем там стала отваливаться гранитная плитка, а по всему памятнику образовались трещины. При этом в 2024 году на ремонтные работы были выделены деньги, однако никаких попыток привести объект в нормальное состояние предпринято не было.
Специалисты отметили, что сам постамент сделан из бетона и облицованный гранитными слэбами, из-за чего недолговечен. Под воздействием влаги и перепадов температур облицовочный материал разрушается каждые 3−5 лет.
Администрация города ранее направила запрос члену Российского и Московского союзов художников А. А. Щитову, чтобы тот оценил памятник и рассказал, какие работы по его сохранению необходимо провести. Он рекомендовал полностью заменить постамент на цельный гранитный камень.
Стоимость работ оценят после экспертизы бетонного основания, а сам объект приведут в порядок в следующем году.
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