В Михайловке УК передали жильцам дубликаты ключей от укрытий на время атак

Ракетная атака на Волгоград заставила власти других муниципалитетов Волгоградской области экстренно готовиться к защите своих жителей во время возможных угроз. Так, администрация города Михайловки 29 июня сообщила, что сотрудники управляющих компаний передали старшим по домам дубликаты ключей от подвалов, которые могут служить укрытиями. Жителям предлагают заранее позаботиться о своей безопасности и обзавестись собственным ключом от убежища.