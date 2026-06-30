В Калининграде фестиваль «Открытое море» собрал три легендарных парусника

На территории морского рыбного порта Калининграда прошел фестиваль «Открытое море», собравший более 14 тысяч гостей. Главным событием стала стоянка у одного причала сразу трех учебных парусников: фрегата «Мир», барков «Крузенштерн» и «Седов». Такое расположение судов, по признанию опытных моряков, случается нечасто.
В течение двух дней посетители могли подняться на борт каждого из кораблей, осмотреть их устройство и пообщаться с экипажами, сообщает aif.ru. Барк «Крузенштерн» в этом году отмечает столетний юбилей, «Седову» — 105 лет.
Один из гостей, калининградец Аркадий Федоров, ранее ходивший на «Крузенштерне», отметил, что возможность увидеть три судна одновременно — событие уникальное.
На территории порта работали тематические площадки. В «Бухте мастеров» проходили творческие занятия и работал морской маркет с изделиями местных мастеров. Проводились мастер-классы по вязанию морских узлов и азбуке Морзе. В «Просветительской гавани» морские учебные заведения региона знакомили посетителей с профессиями и условиями поступления.
Среди гостей было много семей с детьми. Посетительница из Волгограда Алевтина Хромова отметила, что программа оказалась интересной для всех возрастов.
Одной из популярных площадок стала морская галерея «Каюта № 8» с артефактами, приборами и фотографиями по истории мореплавания. Калининградский зоопарк провел викторину о тюленях и представил рисунки тюленя Каюса.
Директор фестиваля Александр Алымов сообщил, что цель проекта — популяризация морской культуры и флотских профессий. По его словам, организаторы получили большое количество положительных отзывов, что свидетельствует об успешном проведении мероприятия.