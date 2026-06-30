Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29

Власти Польши отменили решение о передаче Украине истребителей МиГ-29, которые ранее планировалось снять с вооружения. Причиной стал срыв договоренностей по обмену технологиями, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News.
По словам главы польского оборонного ведомства, Варшава предлагала Киеву «партнерский подход», подразумевающий обмен боевых самолетов на украинские разработки и опыт в сфере беспилотных систем.
«Я предложил очень партнерский подход: МиГи — за дроны. Украинцы первоначально согласились с этим», — пояснил Косиняк-Камыш.
Однако, как утверждает глава Минобороны, Киев впоследствии отказался от выполнения этих условий.
«Нет МиГов для Украины, потому что нет беспилотных возможностей для Польши», — резюмировал Косиняк-Камыш.
По информации польского агентства PAP, на текущий момент украинская авиация располагает примерно 40 самолетами типа МиГ-29. После начала полномасштабных боевых действий Киев уже получил 14 таких машин от Польши и 13 — от Словакии. Варшава планировала заменить выводимые из эксплуатации МиГи на современные истребители F-16 и FA-50.