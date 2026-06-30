СМИ: Украина ведет переговоры о лицензии на производство французских дальнобойных ракет SCALP

По словам Федорова, Владимир Зеленский в ходе визита во Францию обсудил с Эммануэлем Макроном возможность предоставления Украине лицензии на производство малозаметных крылатых ракет класса «воздух-земля» SCALP.
Во время визита… во Францию состоялась очень продуктивная дискуссия с Макроном о возможности предоставления лицензии на ракеты SCALP нашей стране. Сейчас продолжаются переговоры как с французским правительством, так и с заинтересованной компанией.
Он отметил, что обсуждения по ракетам SCALP вступили в более детальную стадию, но пока рано объявлять о конкретных результатах. Сторонам еще предстоит решить вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, запуском производства и другими юридическими и техническими деталями, пишет издание «РБК-Украина».
Федоров также сообщил, что Украина продолжает переговоры с США о получении лицензий на производство оружия.
Обсуждения с нашими американскими партнерами продолжаются на уровне Совета национальной безопасности и обороны. Мы пока не можем раскрывать никаких деталей. Но в целом беспрецедентно, что… такие переговоры вообще начались.
Федоров подчеркнул, что особое внимание Украина продолжает уделять развитию собственного оборонно-промышленного комплекса. По его словам, правительство работает над расширением производства вооружений большой дальности, в том числе с помощью датской модели финансирования..