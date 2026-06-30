Как меняется трамвайная инфраструктура в Волгограде

Есть новости и о предстоящих изменениях. Уже определена компания, которая разработает проектную документацию для продления трамвайной ветки в Советском районе. Соответствующий контракт заключили с одной из волгоградских фирм. Она выполнит инженерные изыскания и пройдет государственную экспертизу проекта. Речь о новой четырехкилометровой линии от остановки «Обувная фабрика» до ТРЦ «Акварель». Ранее планировалось развивать в южную сторону метротрам. Но, напомним, от этой идеи отказались, сочтя ее экономически нецелесообразной. Трамваи здесь пойдут, но по поверхности. Ветка протянется от существующего кольца на Электролесовской вдоль улицы Автомобилистов и проспекта Университетского с разворотом вокруг торгового центра и возвращением к кольцу вдоль улицы Максима Загорулько. Комплекс работ запланирован на осень 2027 года.