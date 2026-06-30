Как меняется трамвайная инфраструктура в Волгограде

Волгоград продолжает модернизацию транспортной инфраструктуры. В конце весны началась реконструкция трамвайной линии в Дзержинском районе, от Жилгородка до улицы Хорошева. Протяженность этого отрезка составляет 4,5 километра. Новая линия позволит жителям окрестностей комфортнее добираться в большой торговый центр за покупками и в перспективе станет основой для строительства трамвайных путей в южном направлении.
Работы организованы в рамках инвестиционного проекта, заключенного между городом, регионом и компанией «Электротранспорт Плюс». По информации пресс-службы мэрии, предстоит полностью заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть. Также будет модернизировано четыре переезда. Основную часть выполнят летом. Этот период не только оптимален по погодным условиям, но и характеризуется снижением пассажиропотока.
Работа электротранспорта скорректирована. Четыре маршрута протянулись до резервного кольца. В связи с этим изменили движение электробуса N 15 по будним дням, чтобы он мог забирать пассажиров там, где временно не ходят трамваи. где временно не ходят трамваи. Общественный транспорт на других маршрутах — автобусы, троллейбусы и маршрутки — действует в обычном режиме.
Подрядчик приступил к устройству котлована для нового основания пути. Сформировано так называемое корыто глубиной около 60 сантиметров. Для этого рабочие сначала демонтировали старые рельсы и шпалы, находившиеся в ненормативном состоянии. Далее сделают подушку из геотекстиля, песка и щебеночного балласта. Также удалили изношенную контактную сеть. Параллельно с этим идет замена оборудования тяговой подстанции N 15.
В предыдущие годы была реконструирована трамвайная линия от Детского центра до улицы Волчанской. Завершены основные работы на наземной линии скоростного трамвая от кольца на станции ВГТЗ до въезда в тоннель. Кроме того, в рамках инвестиционного соглашения закуплены 62 вагона, которые заменили подвижной состав на трех линиях.
Есть новости и о предстоящих изменениях. Уже определена компания, которая разработает проектную документацию для продления трамвайной ветки в Советском районе. Соответствующий контракт заключили с одной из волгоградских фирм. Она выполнит инженерные изыскания и пройдет государственную экспертизу проекта. Речь о новой четырехкилометровой линии от остановки «Обувная фабрика» до ТРЦ «Акварель». Ранее планировалось развивать в южную сторону метротрам. Но, напомним, от этой идеи отказались, сочтя ее экономически нецелесообразной. Трамваи здесь пойдут, но по поверхности. Ветка протянется от существующего кольца на Электролесовской вдоль улицы Автомобилистов и проспекта Университетского с разворотом вокруг торгового центра и возвращением к кольцу вдоль улицы Максима Загорулько. Комплекс работ запланирован на осень 2027 года.
А в июне объявили аукцион по определению подрядной организации для капремонта подземной части линии метротрама. В этом году планируется обновить участок между станциями «Площадь Ленина» и «Комсомольская». Предстоит заменить рельсы и их крепление на километровом участке, а также отрегулировать ширину колеи. Работы никак не скажутся на движении транспорта, потому что их будут вести по ночам.