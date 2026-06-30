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Волгоградцам рассказали об инфекции, привозимой из-за рубежа

Открывающих пляжный сезон волгоградцев предупредили о рисках заражения энтеровирусной инфекцией. -

Открывающих пляжный сезон волгоградцев предупредили о рисках заражения энтеровирусной инфекцией.

— Энтеровирусные инфекции являются крайне распространенными. Они передаются от болеющего человека или носителя возбудителя. Подхватить их можно также через сырую воду и лед, через недостаточно обработанные овощи, фрукты и зелень, — рассказали горожанам в Роспотребнадзоре. — Заболевание проявляет себя лихорадкой, болью в горле, головной и мышечной болью, рвотой, а иногда и появлением сыпи.

Не упоминая о рисках заражения энтеровирусными инфекциями на черноморском побережье, санитарные врачи предостерегают лишь тех туристов, которые решат провести свой отпуск в заграничных странах.

— Особую настороженность следует проявлять при посещении регионов, где санитарно-эпидемиологическая обстановка может быть менее благополучной — в некоторые странах энтеровирусные инфекции циркулируют круглый год. В частности, быть настороженными следует при поездках в Таиланд и во Вьетнам, в Индонезию и в Филиппины, в Турцию и в Египет, в Бразилию и Аргентину, в Мексику и в Кению, в Марокко и в Грецию, в Италию и в Испанию.

Специфической вакцины от энтеровирусов не существует, поэтому волгоградцам советуют лишь чаще мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду, как следует промывать овощи и фрукты, выбирать проверенные бассейны и водоемы, а также не встречаться с болеющими людьми.

При первых же симптомах болезни пациентам настоятельно рекомендуют не тянуть резину и сразу же обращаться за помощью.

Фото Павла Мирошкина.

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