Волгоградцам рассказали об инфекции, привозимой из-за рубежа

— Особую настороженность следует проявлять при посещении регионов, где санитарно-эпидемиологическая обстановка может быть менее благополучной — в некоторые странах энтеровирусные инфекции циркулируют круглый год. В частности, быть настороженными следует при поездках в Таиланд и во Вьетнам, в Индонезию и в Филиппины, в Турцию и в Египет, в Бразилию и Аргентину, в Мексику и в Кению, в Марокко и в Грецию, в Италию и в Испанию.