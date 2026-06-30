Телемедицинские консультации получили более 31 тысячи нижегородцев

Свыше 31 тысячи телемедицинских консультаций провели нижегородские врачи с начала 2026 года. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на территориальный фонд ОМС Нижегородской области. Количество онлайн-приемов в регионе демонстрирует уверенный рост второй год подряд.
Большая часть дистанционных приемов прошла по удобной системе «врач-пациент». Данный формат востребован при повторных обращениях, для контроля текущих показателей здоровья, корректировки ранее назначенной схемы лекарственной терапии и уточнения симптомов. Благодаря этому пациентам не приходится лично посещать поликлиники и тратить время в очередях. Впервые такое цифровое взаимодействие организовано через национальный мессенджер MAX.
В Нижнем Новгороде лидерами по числу проведенных телемедицинских консультаций стали городские больницы № 28, 37 и 40, а также поликлиники № 1 и № 7. Среди медицинских учреждений Нижегородской области в лидеры вырвались Кстовская и Борская ЦРБ, а также Арзамасская городская больница.
Ранее сообщалось, что спрос на лекарства от давления снизился среди нижегородцев.