Телемедицинские консультации получили более 31 тысячи нижегородцев

Большая часть дистанционных приемов прошла по удобной системе «врач-пациент». Данный формат востребован при повторных обращениях, для контроля текущих показателей здоровья, корректировки ранее назначенной схемы лекарственной терапии и уточнения симптомов. Благодаря этому пациентам не приходится лично посещать поликлиники и тратить время в очередях. Впервые такое цифровое взаимодействие организовано через национальный мессенджер MAX.