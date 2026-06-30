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Адвокат сказал, может ли бывший муж прописать свою новую супругу в общую с бывшей женой квартиру

Адвокат рассказал о правилах регистрации в квартирах бывших супругов.

Источник: Комсомольская правда

О правилах регистрации в квартирах бывших супругов новых мужей и жен собственников жилья в телеграм-канале «Главное управление юстиции Гомельского облисполкома» рассказала адвокат, заведующая юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова.

Специалист ответила на вопрос сможет ли бывший супруг, являющийся собственником приобретенной в период брака квартиры, зарегистрировать по месту жительства свою нынешнюю супругу без согласия бывшей жены и что изменится, если произвести раздел квартиры.

Ответ юриста был однозначный: письменного согласия бывшему супругу для регистрации его новой жены не потребуется.

Если же бывшие супруги разделят квартиру, то они станут участниками общей долевой собственности. И в этом случае бывшая жена также сможет зарегистрировать на свою долю в квартире нового супруга, родителей и детей и все это без письменного согласия бывшего супруга.

А еще Виктория Романчикова пояснила, каких работников уволят первыми при сокращении.

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