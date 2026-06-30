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Потенциально опасное сливочное масло нашли на предприятии в Ростовской области

Донской производитель оформил сливочное масло с аннулированным сертификатом.

Источник: Комсомольская правда

В Мясниковском районе Ростовской области производитель оформил электронные документы на небезопасное сливочное масло. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

Как пояснили в надзорном ведомстве, уполномоченный сотрудник предприятия заполнил исходящую документацию на основании сертификата, который был аннулирован из-за несоответствия товара требованиям в области ветеринарии.

— Данный факт мог привести к выпуску небезопасной молочной продукции, — отметили в Россельхознадзоре.

Предприятию уже направили предостережение с требованием строго соблюдать все установленные нормы и правила.

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