Потенциально опасное сливочное масло нашли на предприятии в Ростовской области

В Мясниковском районе Ростовской области производитель оформил электронные документы на небезопасное сливочное масло. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
Как пояснили в надзорном ведомстве, уполномоченный сотрудник предприятия заполнил исходящую документацию на основании сертификата, который был аннулирован из-за несоответствия товара требованиям в области ветеринарии.
— Данный факт мог привести к выпуску небезопасной молочной продукции, — отметили в Россельхознадзоре.
Предприятию уже направили предостережение с требованием строго соблюдать все установленные нормы и правила.
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