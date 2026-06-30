Диетолог назвала дневную порцию персиков и нектаринов

По словам специалиста, при диабете и инсулинорезистентности рекомендуется употреблять не больше одного плода и только в первой половине дня. При склонности к аллергии лучше начать с половинки, а детям до трех лет давать один маленький нектарин, очищенный от кожицы, добавила Писарева.